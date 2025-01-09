توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، تأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية تراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، تبدأ يوم غد (الجمعة) وتستمر حتى الأحد القادم، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.

وتشمل الحالة المطرية مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية، الباحة، عسير وجازان.

ووفقا لتقرير المركز، ستؤثر الحالة المطرية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يومي الجمعة والسبت، وعلى منطقتي تبوك والمدينة المنورة الجمعة، وعلى منطقتي الرياض والباحة من الجمعة إلى الأحد، وعلى المنطقة الشرقية، عسير، وجازان من السبت إلى الأحد، وعلى القصيم يوم السبت.

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