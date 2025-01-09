أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثمانين 10 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 229 مليار ريال، منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، منوهًا أن 73% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالًا.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 83%، وبلغ عدد التابعين 7.5 مليون مستفيد، مبينًا أن هذه الدفعة تأتي بعد تطبيق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد، إلى جانب تفعيل الزيارات الميدانية للتحقق من استقلالية الأفراد المستقلين، وذلك بما يتماشى مع ضوابط برنامج حساب المواطن المعتمدة لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.