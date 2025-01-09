أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أمس، مجموعة من حيوانات المها الوضيحي، والغزال العربي، وغزال الريم، والنعام ذي الرقبة الحمراء في بيئاتها الطبيعية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية، وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية.وشملت عملية الإطلاق 30 من المها الوضيحي، و10 من الغزال العربي، و50 من غزال الريم، و5 من النعام ذي الرقبة الحمراء؛ بهدف دعم استدامة البيئة الطبيعية واستعادة التوازن البيئي في المحمية، عبر إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيًا، كذلك تعزيز الوعي البيئي وتسليط الضوء على دور هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع مركز الحياة الفطرية، وإبراز التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف الوطنية.وتسعى الهيئة عبر برامجها المختلفة، لرفع الوعي المجتمعي تجاه الحياة الفطرية، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته، كما تعمل عبر برنامج إستراتيجي من شأنه أن يحقق المستهدفات في الحفاظ على المكونات الطبيعية للمحمية، وإيجاد بيئة مستدامة لتكاثر الكائنات الفطرية والحفاظ عليها.يذكر، أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تمتد على مساحة 91,500 كيلومتر مربع في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، ثاني أكبر المحميات الملكية، وتعد موئلًا طبيعيًا للعديد من الكائنات الفطرية، والأشجار والنباتات المتنوعة، كما تعد المحمية من أجمل وجهات التنزه والرحلات البرية والتخييم والصيد المستدام.