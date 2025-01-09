تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، أمس، من وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.وتلقى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، أمس، من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي.وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.واستقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة ووكالة الأمم المتحدة الأونروا، ومناقشة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.