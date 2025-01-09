استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، أمس، مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي. واطلع نائب أمير تبوك خلال الاستقبال على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة لعام 2024.واستعرض الخطة التنفيذية لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة، مستمعاً لشرح من الدكتور الغامدي، عن الخدمات الصحية بالمنطقة.وأكد نائب أمير منطقة تبوك ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من عناية واهتمام بقطاع الصحة لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مشيداً بالإنجازات الطبية النوعية التي تحققت بالمنطقة.من جانبه، ثمن الدكتور الغامدي، الدعم الذي يحظى به فرع الوزارة في المنطقة من أمير منطقة تبوك ونائبه، والحث المستمر للارتقاء بالقطاع الصحي بالمنطقة إلى أعلى المستويات.