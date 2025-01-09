انطلق مهرجان الأسماك والتراث بمركز القحمة على شاطئ البحر ضمن فعاليات موسم ساحل عسير الشتوي كأول مهرجان للأسماك يقام في منطقة عسير.

وشهد المهرجان عروض الفلكلور والأهازيج ومعارض الأسر المنتجة والحرفيين والتراث البحري والصيد ومعارض جهات حكومية ومشروع نمو القحمة الاقتصادي، إضافة إلى العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والمسابقات والجوائز.

وأوضح رئيس بلدية الساحل المهندس أحمد أبو عابد أن إقامة مهرجان الأسماك بمركز القحمة ضمن فعاليات موسم ساحل عسير الشتوي تهدف إلى دعم البحارة والصيادين في المركز الذي يعد أكبر الروافد الاقتصادية في منطقة عسير وأحد معالمها التاريخية، ودعم الميز النسبية لتميزه بتجارة الأسماك والتراث البحري الساحلي والثقافي الفريد، مشيراً إلى أن البلدية تنظم فعاليات مهرجان الأسماك لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.