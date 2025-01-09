أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، حرص القيادة على تلبية احتياجات المواطنين في محافظات المملكة كافة، وتقديم أفضل الخدمات لهم بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية إلى محافظة العيص، التي تأتي في إطار جولاته على المحافظات للاطلاع على منظومة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وترأس أمير منطقة المدينة المنورة اجتماع المجلس المحلي بمحافظة العيص، بحضور المحافظ بندر خالد الحربي وعدد من مسؤولي المحافظة وأعضاء المجلس، واستعرض الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بخدمات المحافظة ومشاريعها التنموية والبلدية، التي بلغت قيمتها 100مليون ريال، شملت مشاريع شركة المياه الوطنية في تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه للمحافظة ومراكزها، إضافة إلى مشروع صيانة الطرق بالمحافظة والمراكز المرتبطة بها، كما استمع إلى شرح عن مشاريع شركة الكهرباء السعودية، التي تهدف إلى تعزيز وتحسين الشبكات ودعم موثوقيتها، إضافة إلى مشاريع توريد وتركيب المفاتيح الكهربائية والمعدات الذكية.

وخلال الاجتماع أكد الأمير سلمان بن سلطان أن القطاعات الحكومية كافة تعمل باستمرار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف التنموية التي تصب في مصلحة المواطن، باعتباره محور التنمية وهدفها الأساسي.

وعلى صعيد متصل، نقل أمير منطقة المدينة المنورة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده إلى أهالي محافظة العيص، خلال لقائه المواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية في المحافظة.

وأشاد الأمير سلمان بن سلطان بما تشهده محافظة العيص من مشاريع تنموية طموحة تُسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة ليكونوا جزءاً فاعلاً في تحقيق رؤية القيادة وتطلعاتها، مشيراً إلى استعراض المجلس المحلي للمشاريع الجاري تنفيذها، خصوصاً في مجالات المياه والكهرباء والطرق، التي ستكون إضافة نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين منظومة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

وألقى المواطن محمد بن حمدان الجهني كلمة نيابة عن أهالي محافظة العيص، رحب فيها بزيارة أمير منطقة المدينة المنورة، مشيراً إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبرؤية ثاقبة من ولي العهد، أصبحت نموذجاً مميزاً في التقدم والازدهار ووجهة مثالية للسياحة العالمية، وأضاف أن محافظة العيص تقع ضمن حدود مشروع البحر الأحمر، ما يجعلها حاضنة لمزيد من المشاريع التنموية في شتى المجالات، لاسيما التعليمية والصحية، والعمل على تهيئتها سياحياً في ظل قربها من مناطق المشروع الاقتصادي السياحي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.