أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً باستمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة بدءاً من غد (الخميس) حتى يوم الأحد القادم.

وبيّن المركز أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء الخميس ويوم الجمعة، تشمل تأثيراتها جدة، ورابغ، وخليص، والكامل، كما أشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم الجمعة تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة، وبحرة، والجموم.

كما أشارت التوقعات أيضاً إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم الجمعة إلى الأحد القادم تشمل تأثيراتها محافظات الطائف وميسان وأضم والليث والقنفذة، والمويه، وتربة، والخرمة.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.