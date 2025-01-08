واصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)، ملاحقة المحتويات المتطرّفة في المنصات الإلكترونية، وحقق في هذا الشأن نجاحات كبيرة انتهت بإزالة عشرات الآلاف من المحتويات الداعية إلى نشر الكراهية والتطرُّف والإرهاب، محرزاً بذلك موقعاً متقدماً في قائمة أهم المراكز الفكرية ذات الموثوقية العالية في مُحاربة التطرُّف، في وقت تتزايد أهمية تعزيز الجهود المشتركة، في ظل التحديات والتطورات بالغة الحساسية والدقة التي تشهدها المنطقة والعديد من دول العالم.وأسهمت شراكة فاعلة بين المركز ومنصة «تيليغرام» في القضاء على أكثر من 160 مليون محتوى إرهابي متطرّف من المنصة، في خطوة تعكس أهمية الشراكة في خلق بيئات رقمية مأمونة من مدّ الأفكار الإرهابية المتطرّفة.ويستخدم المركز فريق تقنية معلومات عالي القدرات في متابعة المحتويات المتطرّفة والإرهابية على مدار الساعة، ويُعدُّ قسم الاتصال الإستراتيجي في المركز أحد أهم الأركان الحيوية التي تساعد فريق الإعلام على القيام بدوره وواجباته، مستخدماً في ذلك أفضل البرامج العالمية، لمواجهة الخطاب المتطرّف وتفكيكه، وملاحقة أنماط الدعاية السوداء والمحتويات المضللة من كل المنصات الإلكترونية، ما يعكس الأهمية القصوى للمملكة في تحصين المجتمعات من خطر التطرّف بأشكاله كافة.