وقَّع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اتفاقية مع الجامعة السعودية الإلكترونية، تتضمن توفير مقاعد دراسية مخصصة لأبناء وبنات المستفيدين، ممن تنطبق عليهم شروط القبول في المرحلة الجامعية.وتسعى الاتفاقية، التي حضر مراسم توقيعها مدير الجامعة الدكتور محمد بن مرضي، وأمين عام الصندوق طلال المعمر، لتمكين أبناء المستفيدين من الفرص التعليمية.وتضمنت الاتفاقية مجالات عدة، من أبرزها: تخصيص مقاعد دراسية لمستفيدي الصندوق، وتخصيص عدد من المقاعد في برامج الدبلوم عند بداية كل عام، كما اشتملت على تضمين مستفيدي الصندوق في برامج المسؤولية المجتمعية للجامعة.وتعكس هذه المذكرة الالتزام المشترك بين الجامعة والصندوق في تقديم مبادرات تعليمية ومجتمعية موجهةٍ لفئةٍ غالية من أبناء جنودنا البواسل، ممن ضحَّوا بأرواحهم فداء الدين والوطن، والعناية بهم وتوفير بيئة تعليمية مميزة لهم.يذكر، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار الاتفاقيات مع القطاعات المختلفة، وتمكينها من خدمة هذه الفئة الغالية، وتوسيع إطار التواصل بين الصندوق والقطاعات المختلفة، وقد تضمنت خطة الصندوق مساراً مهماً للاتفاقيات والشراكات، وأثمرت عدداً من البرامج والمشروعات المهمة في مسارات مختلفة منها المسار التعليمي.