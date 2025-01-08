أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية اتباع إرشادات السلامة أثناء القيام بالرحلات البرية، كاختيار الأماكن الآمنة والمناسبة، ونصب الخيام بعيداً عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة مع ضرورة إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.وشددت على أهمية متابعة الأطفال وعدم تركهم وحدهم حول مناطق تجمعات المياه والسيول والمستنقعات المائية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، وأهمية توفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة.