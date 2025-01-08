واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية.وجرى خلال أكتوبر الماضي، استقبال 12,676 مريضاً في مركز عرسال للرعاية الصحية قُدمت لهم 23,386 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، إذ بلغت نسبة الذكور 37% والإناث 63%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 55% والمقيمين 45%.يأتي ذلك، في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين واللاجئين السوريين جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.