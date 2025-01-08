سجّلت منطقة مكة المكرمة، أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ89 مليمتراً، في منى، وذلك ضمن تسع مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، وجاءت محطة الغزة في المرتبة الثانية بـ67.7 مليمتر، تلتها محطة أجياد بـ64.6 مليمتر.ووفقاً للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ فقد سجّلت 136 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من 9:00 صباح (الإثنين) 6 يناير الجاري وحتى 9:00 صباح أمس (الثلاثاء) 7 يناير 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، حائل، الحدود الشمالية، الباحة، والجوف).وفي منطقة الرياض، سجّل حي الريان بالدوادمي (14.9) ملم، فيما سجّلت مزارع خروب بشقراء 8.0 ملم، أما منطقة المدينة المنورة، فسجّلت الصويدرة (36) ملم، والأكحل بوادي الفرع 33.8 ملم.وفي منطقة القصيم، سجّلت شري ببريدة 14.8 ملم، ورياض الخبراء 12.5 ملم، أما في المنطقة الشرقية، فقد سجّلت القاعدة الجوية بحفر الباطن 10.4 ملم، ومطار القيصومة بحفر الباطن 7.3 ملم.وفي منطقة حائل، سجّلت السعيرة بالشنان 11.2 ملم، والكهفة بالشنان 10.3 ملم، وفي منطقة الحدود الشمالية، بلغت كميات الأمطار في الشعبة برفحاء 7.8 ملم، وفي أم الخنصر بعرعر 3.6 ملم.أما منطقة الباحة، فقد سجّلت برحرح بالمندق 1.5 ملم، وفي منطقة الجوف سجّلت عين الحواس بالقريات 3 ملم، والحماد بالقريات 2.2 ملم.