يظل الفن التشكيلي لوناً من ألوان الثقافة الذي يترجم من خلاله الفنان أحاسيسه ومشاعره، ويعبّر عن انتمائه في أعماله، حتى أصبح لبعض اللوحات مكانها في المتاحف، تتناقلها الأزمنة، باعتبارها فنّاً يجذب الأعين، ويحرك الوجدان.ومن هذا المنطلق، زيَّنت بلدية محافظة المخواة، ممثلةً في المستثمر، تزامناً مع انطلاق شتاء الباحة، عدداً من الصخور بالرسوم المتنوعة، وخط حروفيات شعرية بألوان الأكريليك، على الصخور الواقعة أسفل جبل شدا في «متنزه رواسي تهامة» جنوب المخواة، الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من الزوّار من داخل وخارج المنطقة، وذلك لاعتدال أجوائه وانطلاق مهرجان شتاء الباحة السياحي والترفيهي.وتُعد الأعمال من الرسم الواقعي بألوان الأكريليك على سطح حجر تستغل فيه الإمكانات الطبيعية للموقع وتوظيفها، إذ تراوح ارتفاع الصخور من 13 متراً إلى 16 متراً تقريباً ومساحة الأعمال ما بين طول سبعة أمتار والعرض ستة أمتار.يشار إلى أن مواقع الرسم على الصخور تحولت إلى ساحة تصوير، إذ حرص الكثيرون من مرتادي المتنزه على التقاط الصور التذكارية التي تجمعهم بالرسومات على الصخور.