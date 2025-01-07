استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، مدير معهد ريادة الأعمال بالمدينة المنورة عبدالرحمن الزهراني، يرافقه عدد من رواد ورائدات الأعمال.

وأكد الأمير سلمان بن سلطان حرص القيادة على دعم المشاريع الناشئة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل.

وأعرب أمير منطقة المدينة المنورة عن تقديره لجهود معهد ريادة الأعمال في تمكين الشباب وتحفيزهم على الإبداع، داعياً إلى مواصلة العمل على ابتكار حلول جديدة لدعم المشاريع الناشئة وتذليل التحديات التي قد تواجه رواد ورائدات الأعمال على مستوى المنطقة.

وخلال اللقاء اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة على تقرير شامل يتضمن إنجازات المعهد وإسهاماته في توفير بيئة محفزة للابتكار والنمو الاقتصادي، من خلال تقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز فرص نجاح مشاريعهم.

كما استمع إلى عدد من قصص النجاح التي رواها رواد ورائدات الأعمال، سلطت الضوء على التحديات التي واجهوها، والدور الفعّال الذي لعبته برامج المعهد في مساعدتهم على تجاوز العقبات وتحقيق أهدافهم.

وفي ختام اللقاء، قدّم مدير معهد ريادة الأعمال شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المتواصل لشباب وشابات المنطقة، مؤكداً أن توجيهاته تمثل ركيزة أساسية في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.