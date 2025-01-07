استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة الشيخ سليمان العبيد.

ونوّه أمير منطقة المدينة المنورة بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للمنظومة العدلية لإرساء مبادئ العدل وتعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها المرافق العدلية لجميع المستفيدين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وخلال اللقاء جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل المحكمة الإدارية، ودورها في تعزيز العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وضمان حقوق جميع الأطراف.

من جانبه عبّر الشيخ سليمان العبيد عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المستمر، ومتابعته الحثيثة لكل ما يسهم في تحسين بيئة العمل القضائي، مؤكداً التزام المحكمة بمواصلة تقديم خدمات قضائية متطورة تلبي تطلعات القيادة وتحقق رضى المجتمع.