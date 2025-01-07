أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الذي يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، للنيابة العامة، واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية، وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

ودعا الله أن يوفق الأعضاء المعينين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ويديم على البلاد نعمة الأمن والازدهار.