أسفرت الشراكة المُبرمة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» ومنصة «تليغرام» عن إزالة أكثر من 160 مليون محتوى إرهابي مُتطرّف من المنصة، في خطوة تعكس أهمية الشراكة في خلق بيئات رقمية مأمونة من مد الأفكار الإرهابية المُتطرفة.

ويقدم مركز «اعتدال» نفسه واحداً من أهم المراكز الفكرية ذات الموثوقية العالية في مُحاربة الأفكار المُتطرّفة في وقت تتزايد فيه أهمية تعزيز الجهود المُشتركة في ظل التحديات والتطورات بالغة الحساسية والدقة التي تشهدها المنطقة والعديد من دول العالم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية من أجل إرساء القيم الإنسانية عالمياً ومكافحة التطرف والإرهاب.

وأعلن «اعتدال» أنه خلال الربع الأخير من السنة المُنتهية 2024م، أزال أكثر من 31 مليون محتوىً متطرّف، في إطار تعزيز شراكته الاستراتيجية مع منصة تليغرام، وتوسيع التنسيق حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE).

ونوّه «اعتدال» بأهمية التعاون الدولي والمتعدد في مجال مكافحة الفكر المتطرّف والحدّ من خطر التنظيمات الإرهابية عالمياً، مؤكدًا الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع منصة تليغرام ذات الشعبية العالمية، إذ أسهم هذا التعاون في تقييد أنشطة التنظيمات المتطرّفة وعمليات الاستقطاب والتجنيد.

في المقابل، ثمّنت منصة تليغرام شراكتها مع مركز «اعتدال»:، وقالت، أخيراً عبر موقعها الرسمي، إنها منذ عام 2022 عزّزت من جهودها بشكل كبير بالشراكة مع «اعتدال»، مُضيفةً أنه من خلال تعاونهما تمت إزالة أكثر من 160 مليون محتوى متطرّف، مشيرة في معرض استعراض جهودها السنوية إلى أنه «لا مكان للتحريض على العنف والدعاية الإرهابية على تليغرام».

ويرصد مركز «اعتدال»، الذي يستند في مهماته إلى رؤية شاملة، أنماط الدعاية السوداء والممارسات التضليلية التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية للتحايل على عمليات إزالة المحتوى المتطرّف، إذ يطوّر المركز تقنيات مبتكرة يمكنها رصد وتحليل الخطاب والمحتوى المتطرف بدقة عالية، بما يحدّ من انتشار تلك الآفة، ويعكس ما يقوم به «اعتدال» الأهمية القصوى التي توليها المملكة لتحصين المجتمعات من خطر التطرّف بأشكاله كافة، من خلال استراتيجيات تتكامل فيها جهود الرصد والمتابعة مع التحليل الفكري والتقني وكذلك الرسائل الإعلامية التي يُطلقها المركز للتوعية بمخاطر التطرّف وأساليب التنظيمات الإرهابية في عمليات الجذب والاستقطاب.

يُشار إلى أن شراكة «اعتدال» مع تليغرام تُمثّل واحدة من الشراكات التي أبرمها المركز خلال السنوات الماضية، إذ وقّع خلال العام 2021 مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، لتعزيز التعاون في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE)، ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز توجهات المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، ودعم تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، عبر تبادل الخبرات في مجال الاتصالات الاستراتيجية لمنع التطرف العنيف ومكافحة استخدام الإنترنت لأغراضٍ إرهابية.