أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم (الثلاثاء) أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «الموسى الصحية»، الرائدة في تقديم الخدمات الصحية، بقيمة 449 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية (تداول).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام مجموعة «الموسى الصحية» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 9,303,580 سهماً عادياً جديداً (بما يشكل 12,93%) و3,987,494 سهماً عادياً حالياً، وذلك بقيمة 127 ريالاً سعودياً للسهم، إذ بلغت القيمة السوقية 5.6 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي).

وقد لاقت الصفقة إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍّ سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 103 مرات من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز «ALMOOSA».

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إياف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية سعود الطاسان، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لمستشفى الموسى التخصصي، وهي من أبرز الإنجازات بقطاع الرعاية الصحية المزدهر في المملكة العربية السعودية. وأضاف الطاسان أن الإقبال القوي من جانب المستثمرين على هذه الصفقة يعكس ثقتهم في المقومات الواعدة التي تحظى بها السوق السعودية، ويرسخ مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق رأس المال في المنطقة. كما أشار الطاسان إلى أن الشركة ستواصل الالتزام بتقديم خدمات استثنائية للعملاء وتعزيز النمو في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أضاف كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس أن نجاح صفقة الطرح العام الأولي لمستشفى الموسى التخصصي يعكس إقبال السوق القوي على الأصول فائقة الجودة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، معرباً عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بالدور المحوري الذي لعبته في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الاكتتاب الثانية لمجموعة الموسى الصحية خلال العام، إذ تتطلع الشركة إلى مواصلة البناء على هذا النجاح خلال عام 2025.

ومجموعة الموسى الصحية هي إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بالسعودية، والتي اكتسبت ثقة ملايين الأسر على مدار ثلاثة عقود. ويقع مقر المجموعة في المنطقة الشرقية، وتقوم بإدارة مستشفيين بطاقة استيعابية تصل إلى 730 سريراً: مستشفى الموسى التخصصي (430 سريراً) ومستشفى الموسى للتأهيل (300 سرير)، وكلاهما يقع في الأحساء. كما تقوم المجموعة بخدمة 1 مليون عميل سنويّاً، مدعومة بفريق عمل يضم 326 طبيباً من أكفأ الخبراء في مختلف التخصصات. وتمتع مجموعة الموسى الصحية بمركز مالي قوي، إذ سجلت إيرادات بقيمة 979 مليون ريال سعودي وصافي دخل بقيمة 98 مليون ريال سعودي في عام 2023، فيما بلغت إيرادات المجموعة 870 مليون ريال سعودي وبلغ صافي الدخل 40 مليون ريال سعودي خلال أول 9 أشهر من عام 2024، مما يعكس تواجدها القوي في السوق وربحيتها المستدامة.

يذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مروج الإصدار المشترك وضامن التغطية المشترك للإصدار.