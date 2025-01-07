أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل برنامج راية البحثي، والذي يمثل برنامجاً تدريبياً تطبيقياً، تم إعداده بالتعاون بين عدد من الخبراء والقيادات في عمادة البحث العلمي، معهد الابتكار وريادة الأعمال، مركز القيادة، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، كلية إدارة الأعمال وكلية الآداب، والذي سيمتد على مدار أسبوع كامل، بهدف تعزيز القدرات البحثية لدى الطلاب والطالبات من مختلف التخصصات الأكاديمية، وتشجيعهم على إنتاج أبحاث بينية تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت عميدة البحث العلمي الدكتورة ريم الجندان أن البرنامج يُعد الأول من نوعه الذي يجمع طلابًا ومشرفين من جميع التخصصات الأكاديمية في الجامعة، بهدف بناء فكر أكاديمي جديد وتعزيز التعاون بين التخصصات، وتمت تسمية المجموعات بأسماء علماء بارزين؛ لتحفيز المشاركين على الابتكار والإبداع، حيث سيتم تكريم أفضل ثلاث مجموعات بحثية بجوائز تقديرية، بالإضافة إلى نشر أبحاثهم في مجلات علمية عالمية، مما يسهم في إثراء المعرفة وخدمة المجتمع.

وأضافت وكيلة عمادة البحث العلمي الدكتورة أفنان الجعفري أن البرنامج تضمن فترات صباحية مخصصة لمحاضرات قدمها نخبة من الباحثين والأكاديميين المتميزين، لتزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإجراء البحوث العلمية، وكذلك في الفترات المسائية، أُقيمت ورش عمل تطبيقية نُظمت للمجموعات البحثية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى فرق تضم 4 إلى 6 طلاب، تحت إشراف 22 مشرفًا من مختلف الكليات والمعاهد البحثية بالجامعة.

والجدير بالذكر أن البرنامج يستمر لمدة ستة أشهر، حيث يتلقى المشاركون الدعم والإرشاد اللازمين لتطوير أفكارهم البحثية وتحويلها إلى دراسات علمية قابلة للنشر.

يأتي هذا البرنامج في إطار التزام الجامعة بدعم البحث العلمي والابتكار، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية الأربع للبحث العلمي وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتعزيز الدراسات البينية.