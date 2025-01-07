استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، سفير دولة فلسطين المعيّن حديثاً لدى المملكة المهندس مازن غنيم.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة الأشقاء في فلسطين من خلال البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومنها برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي يستضيف سنويا عددا من الحجاج على نفقة خادم الحرمين الشريفين.وقدم السفير الفلسطيني، شكره وتقديره لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات لجميع المسلمين في أنحاء العالم، كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية على تنفيذ البرامج التي تخدم أسر وذوي الشهداء وتمكينهم من الحج بكل يسر وطمأنينة وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.