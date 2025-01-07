أعلنت أمانة محافظة جدة، أمس، (الإثنين)، رفع أعمالها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وذلك بنشر الفرق ورفع تجمعات المياه ومعالجة المواقع المتأثرة؛ لضمان سلامة السكان، وانسيابية الحركة في الطرق العامة.وبيّنت الأمانة، أن الفِرَق الميدانية شرعت في تنفيذ مهماتها بنطاق 11 بلدية و15 مركز إسناد، معززة بـ4,032 فرداً و1,811 معدة وآلية، وفعلت الدور التوعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشاشات الطرق ونشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وتجنّب مصادر التيارات الكهربائية؛ نظراً لتأثر المحافظة بالأمطار الرعدية وتساقط البرد، والرياح الشديدة، وارتفاع الأمواج.في غضون ذلك، أصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تنويهاً للمسافرين دعاهم إلى التواصل مع شركات الطيران؛ للتأكّد من مواعيد الرحلات نظراً للحالة المطرية التي تشهدها مدينة جدة حالياً.وأوضح المطار، أن الأمطار قد تؤدي إلى تأخيرٍ في بعض الرحلات الجوية، داعياً المسافرين إلى ضرورة متابعة مستجدات الطقس، وجدولة رحلاتهم بالتنسيق مع الناقل الجوي قبل التوجّه إلى المطار.في المقابل، رفعت هيئة الهلال الأحمر جاهزيتها القصوى؛ تزامناً مع هطول أمطار غزيرة على المناطق. وأكدت جاهزيتها في غرف القيادة والتحكم، وجميع المراكز الإسعافية وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.وتم رفع الجاهزية في 98 مركزاً بمنطقة مكة المكرمة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ بـ 1,420 مقدم خدمة مجهزين على أتمّ الاستعداد، وبلغ عدد الآليات نحو 149 آلية ما بين سيارات إسعاف مجهزة وآليات الكوارث والأزمات الشوافات، سند، وهداج، وباص طويق، إضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.وأكّد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن محافظة جدة والمناطق المجاورة شهدت هطولات مطرية متفاوتة الشدة، إذ رصدت صور الرادار الجوي تكثّف السحب الرعديّة المُحمّلة بالأمطار فوق المحافظة. وبيّن أن حالة الأمطار التي بدأت ليلة (الأحد) تستمر حتى (الأربعاء). وسجلت حصيلة الأمطار بحي البساتين في جدة أعلى كمية بـ 38 ملم، والمنطقة المركزية بالمسجد النبوي 36 ملم، ‏وما زالت الحالة المطرية مستمرة على المناطق.شهدت مكة المكرمة ومحافظة الجموم هطول أمطار غزيرة، شملت كافة النواحي والأرجاء صاحبها صواعق رعدية شديدة.وتسبّبت الأمطار في تراكم المياه بعدد من الشوارع دون وقوع حوادث تذكر، مع انتشار مكثّف لدوريات القطاعات الحكومية ذات العلاقة في كافة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية لمباشرة أية حوادث مرورية جراء غزارة الأمطار أو تراكم المياه. وسالت الشعاب والأودية في محافظة الجموم؛ نظراً لغزارة الأمطار التي استمرت نحو الساعة والنصف.أمطار (الإثنين) جاءت رعدية متوسطة إلى غزيرة أدّت إلى جريان السيول في عدد من المناطق والقرى مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة على مناطق المملكة، وأكّد المركز الوطني للأرصاد تأثر معظم المناطق بحالة مطرية، تراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، بدأت من مساء (الأحد)، وتستمر حتى (الأربعاء) مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم/‏‏‏‏ساعة، مع جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.ووفقاً لتقرير المركز، تؤثر الحالة المطرية على منطقتي تبوك والمدينة المنورة (الإثنين)، والجوف والحدود الشمالية حتى (الثلاثاء)، ومنطقتي حائل والقصيم يومي (الإثنين والثلاثاء)، وتمتد إلى منطقة الرياض من (الإثنين) إلى (الأربعاء)، وتشمل المنطقة الشرقية يومي (الثلاثاء والأربعاء)، ومنطقة مكة المكرمة يومي (الإثنين والثلاثاء). ووفقاً لتقرير المركز فإنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من المملكة.