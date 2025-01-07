سجّلت منطقة المدينة المنورة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 49.2 مليمتر، في الشفية بمحافظة بدر، وذلك ضمن 6 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، وسجّل الحرم النبوي36.1 مليمتر، والمسيجيد ببدر 33.6 مليمتر، ومسجد قباء 28.4 مليمتر، وحي سلطانة 26.8 مليمتر، وكل من الصويدرية، وبدر 23.0 مليمتر.وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بشأن كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، تسجّيل 43 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من 9:00 صباح الأحد 5 يناير الجاري وحتى 9:00 صباح أمس الإثنين 6 يناير 2025م؛ هطول أمطارٍ في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف.وأوضح التقرير، أن منطقة الجوف سجلّت 10.2 ملم في الحماد بالقريات، و7.0 ملم في عين الحواس بالقريات، و6.6 ملم في ميقوع بطبرجل، و5.0 ملم في مطار القريات. فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة 7.6 ملم في القضمية برابغ، و5.6 ملم في الأبواء برابغ، و3.0 ملم في رابغ.وسجلت منطقة الحدود الشمالية 4.4 ملم في مطار عرعر، و3.6 ملم في مركز حرس الحدود بطريف، و3.4 ملم في العويقلية. فيما سجّلت منطقة تبوك 1.6 ملم في خرباء بالوجه، ومنطقة القصيم 0.6 ملم في عقلة الصقور.