التقى وزير الصحة في الإدارة السورية الجديدة الدكتور ماهر الشرع، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دمشق أمس، وجرى خلال اللقاء بحث آلية المساهمة في سد الاحتياج للقطاع الصحي السوري.وقدّم وزير الصحة السوري، الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم المتواصل لإخوانهم في سورية، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوري حالياً.والتقى وزير الشؤون الاجتماعية في الإدارة السورية الجديدة فادي القاسم، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دمشق أمس، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة في سورية عبدالله الحريص.وجرى خلال اللقاء بحث سبل إيصال المساعدات الإغاثية للشعب السوري الشقيق، وتنسيق عمل المركز مع منظمات المجتمع المدني هناك.وثمّن القاسم، الدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في المجالات كافة، مشيداً بالاستجابة العاجلة من المملكة التي ستسهم في تحسين الوضع الإنساني لبلاده.