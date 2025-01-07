أكّد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن شاهقة رابغ المائية هي الأقوى، إذ لامست الشاطئ لأول مرة، وأسهمت في ارتفاع الأمواج. وقال إن إدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصّة.وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً الدكتور عبدالله المسند، طبيعة الشاهقة المائية في سواحل رابغ، وأوضح أن الشاهقة المائية هي عمود دوّار من الهواء والماء يتشكّل فوق المسطحات المائية وهي تشبه الإعصار «Tornado»، لكنها تحدث فوق البحار والمحيطات، وأن سرعة الرياح في الشاهقة المائية قد تصل إلى نحو 100 إلى 200 كيلومتر في الساعة، وفي بعض الحالات الشديدة أكثر.وأضاف المسند أن الشاهقة يراوح طولها بين 500 و1000 متر، وقد يصل إلى أكثر في بعض الحالات، وعادة ما يكون عرضها ضيقا، بين 5 إلى 100 متر، وتكون خطيرة على القوارب الصغيرة وحتى السفن الكبيرة بسبب قوة الرياح وارتفاع الأمواج.