واصل محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، أمس، جولاته التفقدية للمراكز الإدارية التابعة للمحافظة، يرافقه مسؤولو الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة؛ بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها.وتأتي هذه الجولات، بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ومتابعة نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.وزار محافظ الطائف، خلال جولته التفقدية، مركزي «السيل والعطيف»، التقى خلالها الأهالي واطلع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية والخدمية في المراكز، كما وقف على مشروع الإسكان التنموي في البهيتة وميقات قرن المنازل والطريق الرابط بين طريق السيل - عشيرة.ونوه محافظ الطائف، بالجولات الميدانية التي تأتي بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة نائبه، للوقوف الميداني على مختلف الخدمات المقدمة في المراكز والاطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها ولقاء الأهالي والاستماع لحاجاتهم.وأكد اهتمام وحرص ودعم القيادة من أجل توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم، مشيداً بالإنجازات التي تحققت في المراكز التابعة للمحافظة التي تقدمها الإدارات الحكومية للمواطنين في تلك المراكز والقرى.وكان محافظ الطائف، قد بدأ جولاته التفقدية مطلع الشهر الماضي بمراكز «العقيق، دغبج، فيضة المسلح، الحفاير، المحاني، الفريع بالنجيل» شمال محافظة الطائف، ودشن خلالها عدداً من المشاريع التطويرية، والتقى الأهالي واطلع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، كما تفقد مركز الفيصلية، آل مشعان، عشيرة والعاند.