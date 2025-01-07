عبرت، أمس، (الإثنين)، 60 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب الحدودي للجمهورية العربية السورية ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق، وتشتمل حمولة الشاحنات على مواد غذائية وإيوائية وطبية مقدمة للشعب السوري الشقيق للتخفيف من آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها حالياً.يذكر، أنه وصل إلى مطار دمشق الدولي حتى الآن 6 طائرات إغاثية تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي. ويأتي ذلك امتداداً لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.