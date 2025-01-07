أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن. وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.والتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين.وجرى خلال اللقاء، مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، بما فيها التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان.