استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، اليوم (الإثنين)، مدير عام مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة هيثم عثمان، يرافقه عدد من مسؤولي الجمعية، إضافة إلى الطفلين عبدالله السهلي ونور الحسين، المستفيدَين من خدمات المركز.

وخلال اللقاء، اطمأن الأمير سلمان بن سلطان على صحة الطفلين عبدالله ونور، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل الجلسات التأهيلية التي يتلقيانها عبر برامج الجمعية، التي تهدف إلى تطوير مهاراتهما الحركية والذهنية وتمكينهما من الاندماج في المجتمع.

وأثنى أمير المنطقة على جهود المركز ودوره الفاعل في تقديم الرعاية والتأهيل للأطفال ذوي الإعاقة، مشيداً بالكوادر البشرية وما تبذله من جهود لتوفير بيئة تعليمية وتأهيلية متكاملة في المدينة المنورة.

وشدد الأمير سلمان بن سلطان، خلال اللقاء، على أهمية التطوير المستمر للبرامج والمبادرات التي تساهم في خدمة هذه الفئة الغالية.