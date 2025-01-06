بحث محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، خلال لقائه اليوم، أمين جدة صالح بن علي التركي وقيادات الأمانة؛ عددًا من الموضوعات التنموية والبلدية بالمحافظة وسبل الارتقاء بجودة الخدمات وتطويرها.

كما تفقدا ميدانيًا عددًا من المشاريع المُنجزة بالواجهة البحرية ومشاريع البنى التحتية؛ واستعراض أبرز التحديات التي تواجهها وسُبل الدعم اللازمة لها بما ينعكس إيجابًا على جودتها وتسريع وتيرة العمل بها، وطرح عددا من التوصيات والحلول التي ستسهم في معالجة هذه الصعوبات وتحقيق أفضل النتائج المستقبلية المميزة بالجودة والأثر المستدام.

وأكدَّ محافظ الليث على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه؛ بالعمل على المتابعة المُستمرة والدائمة لتطوير الخدمات المُقدمة في المحافظة وسُبل تجويدها والارتقاء بها لتحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.