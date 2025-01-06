تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وذلك ضمن زيارة تفقدية للمركز. اطلع النائب العام خلالها على جانب من التقنيات الحديثة المستخدمة في المركز، مثل أجهزة تغيير صوت الشاهد وإجراءات التشفير المتقدمة، التي تهدف إلى تعزيز سرية المعلومات وحماية البيانات، بما يضمن أمن الأفراد وخصوصية الإجراءات.

كما تابع الشيخ سعود بن عبدالله المعجب سير العمل والنتائج التي تحققت في حماية المبلغين، وآليات تعزيز سرية بياناتهم، والإجراءات المتخذة، بما يعكس تطبيق أعلى معايير العدالة وحماية الحقوق.

وقد أكد أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحماية العدلية للمشاركين في الإجراءات القضائية، مشيراً إلى أن الحماية التي يوفرها تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات المخصصة لحماية الضحايا، المبلغين، الشهود، الخبراء، وأقاربهم، إضافة إلى أي شخص قد يتعرض للخطر نتيجة لذلك.

فيما نوه النائب العام بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير البيئة التشريعية في المملكة، مؤكداً حرصها المستمر على تعزيز أعلى مستويات الأمن والاستقرار، تزامناً مع ما تشهده بلادنا من تطور شامل في مختلف المجالات، مما يجعلها وجهة رائدة للاستقرار والاستثمار.

يذكر أن المركز يقوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.