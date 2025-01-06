أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضمن دوره الإشرافي والتنظيمي قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد نظير تجاوزهم للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إذ أصدر المركز 11 إنذارا بحق جمعيات أهلية، وقرار دمج لجمعية أهلية، وإلغاء ترخيص لجمعية أهلية، والتعامل مع 23 بلاغا لمخالفات التبرعات، والعمل على 49 جلسة تحقيق، وإصدار 7 مخالفات جمع تبرعات بحق الأفراد، وإحالة 4 من الكيانات التجارية للجهات المختصة.

كما أعلن المركز مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر ديسمبر 2024، إذ شهد القطاع تسجيل 97 جمعية أهلية و12 مؤسسة أهلية و23 صندوقا عائليا، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة حتى نهاية 2024 أكثر من 5750 منظمة، وشهد القطاع تنامياً في أعداد المتطوعين في شهر ديسمبر من العام 2024، حيث بلغ أكثر من 115 ألف متطوع، كما اصدر المركز 607 تراخيص لجمع التبرعات لصالح المنظمات غير الربحية.