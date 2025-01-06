رفعت أمانة محافظة جدة جاهزيتها للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، عبر انتشار الفرق ورفع تجمعات المياه ومعالجة المواقع المتأثرة، لضمان سلامة السكان، وانسيابية الحركة في الطرق العامة.

وبينت الأمانة أن الفرق الميدانية شرعت في تنفيذ مهمّاها بنطاق 11 بلدية و15 مركز إسناد، معززة بـ 4٫032 فردًا و1٫811 معدة وآلية، وذلك تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة تفعيل الخطط واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت الأمانة مواصلة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلاً عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي، وشاشات الطرق، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.

وتهيب أمانة جدة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وتجنب مصادر التيارات الكهربائية، نظرًا إلى تأثر المحافظة بأمطار رعدية وتساقط البرد، ورياح شديدة، وارتفاع الأمواج، كما تدعو للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، وذلك من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر (تطبيق بلدي)، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.