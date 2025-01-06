يستأنف محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، جولاته التفقدية للمراكز الإدارية التابعة للمحافظة، يرافقه مسؤولو الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة؛ وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها.وتأتي هذه الجوالات، بتوجيهات مُستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.ويزور محافظ الطائف خلال جولته التفقدية مركزَي «السيل والعطيف»، ويلتقى خلال جولته الأهالي وتلمس احتياجاتهم، والوقوف على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها. والاطلاع على الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية والخدمية في المراكز، كما يقف على مشروع الإسكان التنموي في البهيتة وميقات قرن المنازل والطريق الرابط بين طريق السيل - عشيرة.ونوه محافظ الطائف بالجولات الميدانية التي تأتى بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة نائبه، بالوقوف الميداني على مختلف الخدمات المقدمة في المراكز والاطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها ولقاء الأهالي والاستماع لمطالبهم.وأشار، إلى اهتمام وحرص ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ من أجل توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم، مُشيداً بالإنجازات التي تحققت في المراكز التابعة للمحافظة، التي تقدمها الإدارات الحكومية للمواطنين في تلك المراكز والقرى.وكان محافظ الطائف، قد بدأ جولاته التفقدية مطلع الشهر الماضي بمراكز (العقيق، دغبج، فيضة المسلح، الحفاير، المحاني، الفريع بالنجيل)، شمال محافظة الطائف دشّن خلالها عدداً من المشاريع التطويرية والتقى الأهالي، واطلع خلال الزيارة على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، كما تفقد مركز الفيصلية، آل مشعان، عشيرة والعاند.