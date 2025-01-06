كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن السعودية شهدت أقوى موجة برد في تاريخها في يناير 1992م، واستمرت الموجة لمدة 7 أيام متواصلة، وسجلت محطة حائل أدنى درجة حرارة بلغت -9.3 درجة مئوية في الخامس من يناير من ذلك العام، بمتوسط درجة حرارة صغرى وصل إلى -4.4 درجة مئوية خلال أيام الموجة.وأوضح القحطاني، أن البيانات التاريخية للمركز الوطني للأرصاد للفترة ما بين 1985 و2023م، أظهرت أن محطتي حائل والقريات تصدرتا قائمة أدنى درجات الحرارة الصغرى المسجلة في المملكة خلال يناير، مما جعلهما محوراً لتأثير موجات البرد القوية التي تضرب المملكة خلال فصل الشتاء.وأشار القحطاني، إلى أن هذه المعلومات تسلّط الضوء على الطبيعة المناخية المتطرفة التي قد تشهدها المملكة في فصل الشتاء، مؤكداً أهمية متابعة تقارير المركز الوطني للأرصاد واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظواهر الجوية.وأكد القحطاني، أن المركز يواصل جهوده في توثيق وتحليل البيانات المناخية لتقديم خدمات أرصادية دقيقة وموثوقة تسهم في دعم مختلف القطاعات وتحقيق الأهداف. وكشف المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة على معظم المناطق، وسجّلت جدة أعلى درجة حرارة 34 ْمئوية؛ فيما سجّلت القريات أقل درجة حرارة درجة واحدة مئوية فقط.وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى مطلع الأسبوع الحالي 33 ْمئوية في مكة المكرّمة، و32 في كل من جازان والقنفذة.وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات بدرجة واحدة مئوية، ثم درجتين بطريف ورفحاء، و3 ْمئوية بكل من: الرياض وسكاكا والمجمعة والدهناء والصمان.وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق. في حين تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، مكة المكرّمة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية تراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، بدءاً من مساء (الأحد) وتستمر حتى (الأربعاء) القادم، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم/‏‏ساعة، مع احتمالية جريان السيول، تساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.وتشمل الحالة المطرية مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية، الباحة، وعسير.ووفقاً لتقرير المركز، تؤثر الحالة المطرية على منطقتي تبوك والمدينة المنورة يومي الأحد والإثنين، والجوف والحدود الشمالية من مساء (الأحد) إلى (الثلاثاء)، ومنطقتي حائل والقصيم يومي (الإثنين) و(الثلاثاء)، بينما تمتد إلى منطقة الرياض من (الإثنين) إلى (الأربعاء)، وتشمل المنطقة الشرقية يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء)، ومنطقة مكة المكرمة يومي (الإثنين) و(الثلاثاء).وأكد محلل الطقس في «الأرصاد» عقيل العقيل، أن درجات الحرارة ستكون دون الصفر في بعض المناطق، و2ْ مئوية في العاصمة، خلال اليومين القادمين، وفي ضواحي منطقة الرياض وفي ضواحي منطقة المدينة المنورة تصل درجات الحرارة إلى 2 مئوية.وأردف: الحدث الأبرز في الطقس خلال الإجازة هو تقلبات جوية تشهدها المملكة، وأجواء حافلة إن صح التعبير؛ إذ نتوقع هطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج خلال الأسبوع القادم. وتابع «العقيل»: من المتوقع أن تتساقط الثلوج في منطقة تبوك على المرتفعات، والاحتمال ضعيف في منطقة الجوف لكنه قائم، ومن المحتمل أن تتساقط الثلوج على الحدود الشمالية، خصوصاً عند أقصى الأطراف الشمالية من المملكة خلال الأسبوع القادم.