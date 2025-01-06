يأتي دعم المملكة للشعب السوري عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال جسر جوي وآخر بري يحملان المواد الغذائية والإيوائية والطبية، تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات.ومنذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد، أعلنت المملكة وقوفها إلى جانب سورية وشعبها بما يضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية، وإتاحة الفرصة للسوريين لتقرير مصيرهم، وبناء وطنهم، ورسم مستقبلهم، بما يتناسب مع متطلباتهم بعد حروب وصراعات قتلت الآلاف وشردت الملايين، ودمرت البنية التحتية، التي تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار.وتعد المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أوائل الدول التي وقفت مع الشعب السوري في محنته التي بدأت في العام 2011، عبر تقديمها المنح والمساعدات الإغاثية والإنسانية إلى النازحين في الداخل وفي دول الجوار بسبب الصراع المسلح، وكذلك إلى المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي طالت أضراره بعض المحافظات الواقعة في شمال سورية في فبراير 2023.وتعكس المساعدات التي قدمتها المملكة للشعب السوري منذ 2011 إلى غاية العام الحالي 2024، حرص المملكة قيادة وشعباً على دعم الأشقاء في سورية، والوقوف إلى جانبهم، والتخفيف من معاناتهم.