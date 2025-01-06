وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1,000 سلة غذائية و1,000 حقيبة صحية في بلدة جنديرس بمحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 6,000 فرد بواقع 1,000 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع مساعدات غذائية وحقائب صحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سورية.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.