التقى وزير الشؤون الاجتماعية في الإدارة السورية الجديدة فادي القاسم، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة دمشق أمس، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة في سورية عبدالله بن صالح الحريص.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل إيصال المساعدات الإغاثية للشعب السوري الشقيق، وتنسيق عمل المركز مع منظمات المجتمع المدني هناك. وثمن فادي القاسم الدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في المجالات كافة، مشيداً بالاستجابة العاجلة من المملكة التي ستسهم - بمشيئة الله- في تحسين الوضع الإنساني لبلاده.