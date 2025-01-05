بدأ صباح اليوم (الأحد)، تشغيل «المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة» لمترو الرياض واستقبال ركاب القطار، الذي يربط شرق العاصمة بغربها، ويمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني بمحاذاة منطقة خشم العان شرقاً بطول إجمالي 41 كيلومتراً، ليكتمل بذلك التشغيل التتابعي لمسارات شبكة قطار الرياض الستّة وفق الخطة التي سبق الإعلان عنها عند افتتاح المشروع.ويتم استقبال المستخدمين على «المسار البرتقالي» في المحطات الخمس: «محطة طريق جدة»، «محطة طويق»، «محطة الدوح»، «محطة طريق هارون الرشيد»، «محطة النسيم» التي تُعد إحدى محطات التحويل التي تربط بين المسار البرتقالي، والمسار البنفسجي.من جانب آخر، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشغيل 3 محطات جديدة على «المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء» هي: «محطة المروج»، «محطة بنك البلاد»، «محطة مكتبة الملك فهد».ويسهم تشغيل جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستّة في تعزيز الربط بين أجزاء مدينة الرياض وتيسير سبل التنقل لساكنيها وزائريها، حيث يتم استقبال مستخدمي قطار الرياض من 6:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل.