أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم، بدء التسجيل في برامج الدراسات العليا «للماجستير والدكتوراه» بالجامعة، وذلك خلال الفترة من 1446/7/5هـ إلى 1446/7/16هـ، الموافق 2025/1/5م إلى 16 / 1/ 2025م.

وبيّنت أن التقديم سيتاح في التخصصات النظرية والعلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1447هـ في كليات الشريعة والقرآن والحديث واللغة العربية والدراسات الإنسانية، وكليات العقيدة والدعوة والأنظمة والاقتصاد والهندسة والحاسب والعلوم، ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأفادت أنه سيتاح لطلاب المنح الدوليين «المقيمين خارج المملكة» التقديم على برامج الدراسات العليا عبر بوابة «منحتي» المخصصة لقبول طلاب المنح، على الرابط https://postgraduateminhatee.iu.edu.sa/، فيما سيتاح التقديم من داخل المملكة على الرابط https://postgraduate.iu.edu.sa/، داعية جميع المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول الموضحة على موقع الجامعة الإلكتروني.