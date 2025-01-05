شارك فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة نجران في مهرجان الحمضيات الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة عدد من المزارعين والجهات الحكومية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع مركز «وقاء» بنجران المهندس أحمد بن علي آل زريع أن المشاركة بالمهرجان تهدف إلى رفع وتعزيز مستوى التوعية لدى المزارعين، والتعريف بأفضل الطرق الحديثة للكشف والمكافحة للآفات النباتية التي بدورها تضمن حماية النبات والحيوان من الأمراض للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي.

يشار إلى أن مركز وقاء يسعى من خلال إقامة الأجنحة لتسليط الضوء على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والتي تساهم في حماية النباتات وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي في المملكة.