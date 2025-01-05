اعتمدت وزارة العدل -بالتنسيق مع مركز التحكيم الرياضي السعودي- المسار الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز، بصفتها سندات تنفيذية.

ويحقق هذا المسار أحد أهم الضمانات بحصول المتقاضين أمام المركز على حقوقهم عبر تقديمهم طلب تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز لدى المحكمة المختصة بطريقة سلسة وميسرة؛ بما ينسجم مع أحكام نظام التنفيذ، كما يسهم ذلك في إنفاذ حكم التحكيم الصادر في المنازعات الرياضية أو المنازعات ذات الصلة بالرياضة كعقود الاستثمار الرياضي والرعاية والدعاية والإعلان ونحوها.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون بين الجهات المعنية؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مستهدفات القطاع الرياضي الذي يشهد نمواً وازدهاراً في ظل دعم القيادة الرشيدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد بن ناصر باصّم، أن هذا المنجز يأتي ضمن سلسلة من المنجزات التي يسعى المركز من خلالها إلى تنفيذ مبادرات ومشاريع خطته الإستراتيجية المعتمدة مطلع يناير 2024م، التي تضمنت في طياتها تطوير رحلة المستفيد أمام المركز منذ تقديم طلب التحكيم وقبوله لدى المركز وحتى إصدار الأحكام والتأكد من حصول كل طرف على حقه.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تفعيل إحدى خدمات المركز من خلال التعاون مع الشركاء الداعمين وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المستويات لتطوير رحلة المستفيد أمام المركز وكسب رضا وثقة أطراف المنظومة الرياضية، إذ يسعى المركز من خلال ذلك إلى أن يكون منظومة تحكيمية مستدامة ومميزة إقليميّاً في الفصل في المنازعات ذات البعد الرياضي بجودة عالية.