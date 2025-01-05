أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز -رحمها الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد عبدالرحمن، والأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن طلال بن عبدالعزيز. كما أدى الصلاة معه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.