انطلقت فعاليات مهرجان الساحل والبرك في نسخته الجديدة ضمن برنامج السياحة الشتوية لمنطقة عسير لهذا العام، بحضور أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي، واشتمل حفل الافتتاح على عدد من الأجنحة المصاحبة للمهرجان، التي تعكس عمق التراث البحري والثقافي للمنطقة. وتضمن المهرجان العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية، إضافة إلى عروض فنية وفعاليات رياضية تستهدف كافة فئات المجتمع، عروض الألعاب النارية. واشتملت الأجنحة على جناح التراث البحري الذي يقدم لمحة تاريخية عن الأدوات والمعدات المستخدمة في الصيد قديماً، ويبرز أهمية البحر في حياة أهالي المنطقة، وجناح السلامة البحرية، الذي يهدف إلى توعية الزوار بأهمية السلامة أثناء ممارسة الأنشطة البحرية، وجناح الأسماك، الذي يعرض تشكيلة متنوعة من الأسماك المحلية، ويقدم معلومات عن قيمتها الغذائية، فيما يتواجد جناح الوجبات الشعبية الأصيلة، الذي يستعرض طرق تحضير الأطباق التقليدية التي تشتهر بها المنطقة، ويقدم فرصة للزوار لتذوق هذه الأطباق. وأكد أمين عسير، أهمية المهرجان في تعزيز السياحة المحلية وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الزوار والمستثمرين، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة استثمارية على ساحل البرك الذي يعتبر من أجمل شواطئ المملكة، مؤكداً أيضاً أهمية مثل هذه المهرجانات في الحفاظ على التراث وتعريف الأجيال الشابة بتاريخ المنطقة، مشيداً بالجهود المبذولة في تنظيم هذا المهرجان. من جهته قال رئيس بلدية محافظة البرك ناصر علاي، أن المهرجان يهدف إلى تقديم تجربة مميزة للزوار، والتعريف بجمال منطقة عسير وتنوع ثقافتها.

ثلاثة أشهر على واجهة عسير البحرية

انطلقت فعاليات وبرامج «موسم ساحل عسير الشتوي» لهذا العام، التي تنظمها بلدية الساحل وتستمر ثلاثة أشهر، على واجهة عسير البحرية، بحضور أمين المنطقة. وشهدت انطلاق الفعاليات حزمة من البرامج التي تلبي رغبات كافة أفراد المجتمع بمهرجان «المارينا»، الذي تضمن العديد من العروض الترفيهية المتنوعة مثل الدبابات والسيارات البحرية وعروض الصيد وألعاب التحدي ومناطق الأطفال والملاعب والجلسات البحرية على شاطئ الحريضة، إلى جانب تنظيم ساحات للتزلج والدراجات الهوائية والطيران الشراعي، إضافة إلى تنظيم العديد من الكافيهات والمطاعم لتقديم الوجبات ومناطق للشوي وكرفانات المبيت. ويوفر موسم ساحل عسير طوال فصل الشتاء العديد من الأنشطة الثقافية والعروض المسرحية والشعبية والأمسيات الشعرية.