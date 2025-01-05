تمكن فريق طبي متخصص في جراحات القلب بمركز القلب التخصصي في مجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني من إعادة بناء جدار القفص الصدري الأمامي لمريض في العقد الخامس من العمر، بعملية جراحية طارئة، باستخدام أحدث المعدات الطبية.

وأدخل المريض لمركز القلب التخصصي بالمجمع الطبي كحالة إنقاذ حياة طارئة، وفور وصوله باشر فريق جراحات القلب الحالة، للكشف عليه وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة الإشعاعية والتحاليل المخبرية، التي بينت وجود التهاب بكتيري حاد وتجمع صديدي في جدار القفص الصدري الأمامي وهبوط في الدورة الدموية وتسمم في الدم.

وبعد دراسة الحالة، قرر الفريق الطبي المعالج ضرورة التخدير ووضعه على التنفس الصناعي وأدوية دعم القلب والدورة الدموية والتأكد من جاهزيته لنقله لغرفة العمليات، وذلك لإجراء عملية جراحية طارئة، تم فيها فتح الصدر وإزالة كامل المواد المستخدمة جراحياً في العملية الأساسية من أسلاك معدنية والمصابة بالالتهاب ثم تركيب جهاز الشفط المستمر حسب المقاييس العالمية لعلاج الجروح المماثلة لتطهير الجرح من الالتهابات، ثم نقله إلى أجنحة العناية القلبية تحت الملاحظة الطبية الفائقة والمتابعة وتقديم الرعاية الصحية له.

وبعد شهر تم التأكد بأن الجرح الصدري استوفى الشروط العلمية وأثبت الجاهزية الطبية لاستكمال المرحلة النهائية من الخطة العلاجية لإجراء عملية جراحية أخرى بأحدث التقنيات الطبية الحديثة، التي تمت فيها إعادة بناء جدار القفص الصدري الأمامي باستخدام الألواح والأسلاك المعدنية الطبية، وتكللت العملية بالنجاح التام. بعدها نقل المريض إلى أجنحة التنويم وبعد أن تماثل للشفاء تمت كتابة إذن الخروج الطبيعي له ليغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة ليتابع حالته الصحية في عيادات القلب الخارجية وفق حجوزات مواعيد المراجعات المجدولة له.