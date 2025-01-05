بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة فوز المنتخب البحريني الأول لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.وأعرب الملك، عن أصدق التهاني للملك حمد بن عيسى، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب مملكة البحرين الشقيق التقدم والازدهار.كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للشيخ مشعل الصباح بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة الكويت الشقيق التقدم والازدهار.