ظلّت عبارة (رؤية السعودية 2030) تتردد بلا انقطاع منذ إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلك الخطة الاستراتيجية في عام 2016. وقد شَغُفَ بها أبناء السعودية وبناتها منذ يومها الأول؛ لأنها أول خطة تلامس ذلك السقف من الطموحات العالية، وترسي أساساً لإصلاح المجتمع بشكل غير مسبوق طوال تاريخ المملكة. وتبين لرجال المملكة ونسائها الهدف النبيل الذي يقف وراء الرؤية وتفاصيلها؛ وهو الحد من إدمان الميزانية السعودية عائدات النفط، على رغم تذبذبها، وعدم ثباتها. وازدادت رؤية 2030 شعبيةً بما أتاحته من مجالات جديدة للعمل في صناعات السياحة، والضيافة، والرياضة، والتكنولوجيا. وهي صناعات ما كان لها أن تعمَّ المملكة لولا خطط رؤية 2030. ولا يقتصر التأثير الكبير للرؤية السعودية على تلك المجالات وحدها؛ فقد أحدثت الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية أثراً عميقاً في سوق العمل، وآفاق التعليم العام والعالي. ومن شدة حماسة السعوديين لجني ثمار 2030، نجحوا في تحقيق عدد كبير من مستهدفاتها قبل سنوات من الأجل المحدد لمشاريع الرؤية السعودية. وأدى ذلك كله إلى تلاحم الشعب السعودي مع قيادته الرشيدة؛ ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ويتوقع أن يشهد العام الجديد (2025) مزيداً من الجهود والتضافر لتكتمل صورة (السعودية الجديدة)، بما توفره من جودة لحياة مواطنيها، ومن ارتقاء بهم على جميع المستويات، وبما ستوفره لهم مشاريع الرؤية من وظائف جيدة كفيلة بتغيير ديناميكيات سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم في كل مراحله. ومن المؤكد أن (السعودية الجديدة)؛ التي نتفيأ ظلالها منذ سنوات، ستكون بلداً جاذباً لشتى أصناف الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على جميع مواطني هذه الأرض المباركة.