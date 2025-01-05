كشف تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية؛ التي اعتمدت من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلزام المورِّد المسؤول عن وضع المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة في السوق، بالحصول على شهادة صادرة من الهيئة أو من تفوضه، وفقاً للائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة. وهدفت اللائحة إلى ضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية للمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلكين ومستخدمي الطريق، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.ووفقاً للتحديثات، فإنه عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ إجراءات التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة (مصدرة الشهادة) وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.وأوجبت اللائحة على الجهات الرقابية، التحقق من استيفاء المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المرُفقة.وأوضحت اللائحة، أنه عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة (مصدرة الشهادة) وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة. وحددت اللائحة عقوبة كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. وبحسب تحديث اللائحة، فإنه عند حصول أي تعديلات على المركبة الكهربائية خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو شهادة التسجيل، ما عدا التعديلات الشكلية التي لا تؤثر في نتائج وأداء سلامة المركبة، وحسب تقدير الهيئة، فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج.وبينت أنه لا بد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة بصفتها مُصدِرة شهادة التسجيل، وذلك عند إدخال أي تعديلات على المركبة.متطلبات أساسيةحددت الهيئة المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وهي متطلبات السلامة من تسرب الكهرباء والصدمات الكهربائية، والحماية ضد الصعقات وضد الاتصال المباشر.ومن التحديثات التي شهدتها اللائحة، أنه عند توفر الأجزاء الحية الموصلة للكهرباء حماية من التلامس المباشر بدرجة IPXXD في أجزاء مناطق مقصورة الركاب أو منطقة تحميل الأمتعة، وتوفر حماية من درجة IPXXB للمناطق الأخرى، التي لا تقع ضمن مقصورة الركاب أو منطقة الأمتعة، لا سيما أن العوازل صلبة، وأن تكون الموصلات مزودة بآلية الإقفال. واشترطت اللائحة حماية المركبة الكهربائية من تأثيرات الماء، مع توافر إنذار بالبطارية يعطي إشعاراً صوتياً عند عدم التمكن من الشحن أو انخفاض البطارية. وبينت أن من ضمن الاشتراطات حماية أنظمة تخزين الطاقة من الصدمة الحرارية أو الاهتزازات التأثيرات الميكانيكية، ومقاومة الحريق، والتماس القصير الخارجي، الشحن أو التفريغ الزائد، ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.