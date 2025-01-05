يطلق أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد مساء غد حفل تدشين «مهرجان حرفة» للحرف اليدوية، الذي تنظمه إمارة المنطقة، بمشاركة 130 حرفياً وحرفية خلال الفترة من 5 - 9 يناير 2025، في قصر القشلة بحائل.

وتعتبر منطقة حائل من خلال هذا المهرجان أول من يحتفي بعام الحرف 2025 إذ يُعد أُولى مبادرات الإمارة القائمة على الشراكات مع عدد من الجهات؛ أمانة منطقة حائل وهيئة تطوير المنطقة وفرع هيئة التراث وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة علم.

ويشارك في مهرجان حرفة أكثر من 130 حرفياً وحرفية يمثلون مدينة حائل ومحافظات المنطقة كافة، إضافة إلى مشاركة ما يزيد على ٨٠ متطوعاً ومتطوعة.

ويعكس المهرجان إبداعات مجتمع منطقة حائل من نسيج، ومشغولات يدوية، وإبداعات فنية، توارثوها جيلاً بعد جيل، ومن بينها صناعة الفخار من الطين، والأزياء، والخرازة، والنحاسة، والخياطة، والصباغة، والحدادة، وصياغة الذهب والمجوهرات، وغيرها مما أبدعه إنسان حائل.

يذكر أن المهرجان يستقبل زواره يومياً من الساعة 3م-10م، ويشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات وأركان الحرف اليدوية السعودية من حرفيي وحرفيات المنطقة.

ويأتي مهرجان حرفة بمنطقة حائل، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتوجهها بتسمية عام 2025 «عام الحرف اليدوية»، وتعزيزاً لمنظومة الحرف اليدوية التي تزخر بها المنطقة، ودورها البارز في الحراك الثقافي والاقتصادي، من خلال إتاحة الفرصة للحرفيين للاستفادة من عرض وبيع منتجاتهم وتوفير العديد من فرص العمل الموسمية ويستهدف المهرجان كافة الفئات العمرية في المجتمع ومختلف الجنسيات للتعريف بالحرف اليدوية وتراث المنطقة والمملكة حيث تتنوع الأنشطة والفعاليات والأركان من الجهات المشاركة بهدف إثراء المهرجان وتقديم تجربة مميزة للزوار تجمع بين التعريف بالحرف اليدوية والترفيه والتسويق.