أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 26/‏‏ 12/‏‏ 2024م إلى 01/‏‏ 01/‏‏ 2025م، عن ضبط 19,541 مخالفاً؛ منهم 11,402 مخالف لنظام الإقامة، و4,775 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(3,364) مخالفاً لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 953 شخصاً؛ 40% منهم يمنيو الجنسية، و58% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 129 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.كما تم ضبط 27 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33,733 وافداً مخالفاً؛ منهم 30,724 رجلاً، و3,009 نساء.وأحيل 22,827 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و5,365 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8,954 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية أن كلَّ من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.